За добу лише в чотирьох районах Львівщини не виявили нових хворих на коронавірус

Коронавірус діагностували у 20 590 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не зафіксували у чотирьох районах та у місті Моршин. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Коронавірус на Львівщині підхопили 20 590 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1188 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 240.

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 9499 пацієнтів, на другому місці йде Пустомитівщина – 1697 пацієнтів, слідом йдуть Яворівський (1154 ) і Жовківський райони (991 ). Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Новому Роздолі та Трускавці.

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При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не зафіксували у чотирьох районах області, а також у Моршині.

COVID-19 виявили у мешканців:

м. Львова – 9499 (+ 114)

Пустомитівського району – 1697 (+15)

Яворівського району–1154 (+5)

Жовківського району – 991 (+8)

Миколаївського району-770 (+11)

Городоцького району–608 (+6)

Кам’янка-Бузького – 578 (+3)

Сокальського району – 535 (+19)

Перемишлянського району-496 (0)

м. Дрогобич-476 (+7)

Золочівського району-417 (+12)

Жидачівського району-327 (+3)

Бродівського району-319 (0)

м. Червоноград– 267 (+9)

м.Самбір-265 (+1)

Дрогобицького району – 262 (+2)

Самбірського району-253 (+2)

Мостиського району-227 (+5)

м.Стрий-210 (+2)

Радехівського району-181 (+2)

Буського району-175 (+2)

Стрийського району – 169 (+1)

м. Борислав -154 (+1)

Сколівського району-134 (+1)

Старосамбірського району – 108 (0)

Турківського району – 108 (0)

м. Трускавець – 84 (+5)

м. Стебник -61 (+3)

м.Новий Розділ -46 (+2)

м.Моршин-17 (0)

Від ускладнень COVID-19 помер 565 мешканців Львівщини, з них 2 – за останню добу. Натомість побороли недугу 7387 пацієнтів (197 за минулу добу).

Нагадаємо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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