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За добу лише в чотирьох районах Львівщини не виявили нових хворих на коронавірус

Ольга Денисяка

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Коронавірус діагностували у 20 590 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не зафіксували у чотирьох районах та у місті Моршин. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Коронавірус на Львівщині підхопили 20 590 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1188 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 240.

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 9499 пацієнтів, на другому місці йде Пустомитівщина – 1697 пацієнтів, слідом йдуть Яворівський (1154 ) і Жовківський райони (991 ). Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Новому Роздолі та Трускавці.

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При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не зафіксували у чотирьох районах області, а також у Моршині.

COVID-19 виявили у мешканців:

  • м. Львова – 9499 (+ 114)
  • Пустомитівського району – 1697 (+15)
  • Яворівського району–1154 (+5)
  • Жовківського району – 991 (+8)
  • Миколаївського району-770 (+11)
  • Городоцького району–608 (+6)
  • Кам’янка-Бузького – 578 (+3)
  • Сокальського району – 535 (+19)
  • Перемишлянського району-496 (0)
  • м. Дрогобич-476 (+7)
  • Золочівського району-417 (+12)
  • Жидачівського району-327 (+3)
  • Бродівського району-319 (0)
  • м. Червоноград– 267 (+9)
  • м.Самбір-265 (+1)
  • Дрогобицького району – 262 (+2)
  • Самбірського району-253 (+2)
  • Мостиського району-227 (+5)
  • м.Стрий-210 (+2)
  • Радехівського району-181 (+2)
  • Буського району-175 (+2)
  • Стрийського району – 169 (+1)
  • м. Борислав -154 (+1)
  • Сколівського району-134 (+1)
  • Старосамбірського району – 108 (0)
  • Турківського району – 108 (0)
  • м. Трускавець – 84 (+5)
  • м. Стебник -61 (+3)
  • м.Новий Розділ -46 (+2)
  • м.Моршин-17 (0)

Від ускладнень COVID-19 помер 565 мешканців Львівщини, з них 2 – за останню добу. Натомість побороли недугу 7387 пацієнтів (197 за минулу добу).

Нагадаємо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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