За добу лише в чотирьох районах Львівщини не виявили нових хворих на коронавірус

Коронавірус діагностували у 20 590 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не зафіксували у чотирьох районах та у місті Моршин. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Коронавірус на Львівщині підхопили 20 590 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1188 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 240.
Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 9499 пацієнтів, на другому місці йде Пустомитівщина – 1697 пацієнтів, слідом йдуть Яворівський (1154 ) і Жовківський райони (991 ). Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Новому Роздолі та Трускавці.
При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не зафіксували у чотирьох районах області, а також у Моршині.
COVID-19 виявили у мешканців:
- м. Львова – 9499 (+ 114)
- Пустомитівського району – 1697 (+15)
- Яворівського району–1154 (+5)
- Жовківського району – 991 (+8)
- Миколаївського району-770 (+11)
- Городоцького району–608 (+6)
- Кам’янка-Бузького – 578 (+3)
- Сокальського району – 535 (+19)
- Перемишлянського району-496 (0)
- м. Дрогобич-476 (+7)
- Золочівського району-417 (+12)
- Жидачівського району-327 (+3)
- Бродівського району-319 (0)
- м. Червоноград– 267 (+9)
- м.Самбір-265 (+1)
- Дрогобицького району – 262 (+2)
- Самбірського району-253 (+2)
- Мостиського району-227 (+5)
- м.Стрий-210 (+2)
- Радехівського району-181 (+2)
- Буського району-175 (+2)
- Стрийського району – 169 (+1)
- м. Борислав -154 (+1)
- Сколівського району-134 (+1)
- Старосамбірського району – 108 (0)
- Турківського району – 108 (0)
- м. Трускавець – 84 (+5)
- м. Стебник -61 (+3)
- м.Новий Розділ -46 (+2)
- м.Моршин-17 (0)
Від ускладнень COVID-19 помер 565 мешканців Львівщини, з них 2 – за останню добу. Натомість побороли недугу 7387 пацієнтів (197 за минулу добу).
Нагадаємо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.
Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
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Ольга Денисяка