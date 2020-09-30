Львівські патрульні оштрафували водія, який проїхався через сквер біля Собору святого Юра

У Львові патрульні розшукали та оштрафували водія, який, намагаючись уникнути заторів, проїхав через пішохідний сквер поблизу Собору святого Юра. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

30 вересня близько 10-ї години ранку патрульні саме оформляли розшукову ДТП та побачили, як водій на автомобілі Peugeot 307 виїхав на пішохідну зону та поїхав через сквер біля Собору святого Юра.

Поліцейські звернулися до Центру безпеки міста, аби встановити номерні знаки автомобіля порушника. Через деякий час інспектори з’ясували особу водія, його контакти та зустрілися з 37-річним водієм.

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«Він пояснив, що працює неподалік, тому був переконаний, що має право так їхати. Окрім того, з його слів, він дуже поспішав і час від часу дозволяє собі так скорочувати дорогу, аби не об’їжджати до іншого заїзду», – інформують патрульні.

На чоловіка винесли постанову за ч.1 ст.122 (Порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками) КУпАП.

Відео ДТП. Водій на фурі збив стовпці і втік Водій на фурі збив металеві стовпці і поїхав з місця події — патрульні знайшли порушникаСьогодні зранку патрульних викликав очевидець ДТП на перехресті вулиць Митрополита Андрея — Шептицьких — площі Святого Юра. Він повідомив, що водій вантажівки,червоного кольору, здійснив наїзд на металеві стовпці і поїхав з місця події.Завдяки камерами Центру безпеки міста та нашому відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП вдалося встановити винуватця і місце його перебування. Оформивши матеріали розшукової ДТП, патрульні поїхали на вулицю Антонича, де і виявили втікача. На 24-річного керманича автомобіля Volvo з причепом, склали два протоколи: за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП та за ст.122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП. Також, на нього винесли постанову за відсутність необхідної категорії для керування вантажівкою з причепом.Підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах:Телеграм:https://t.me/lvivpatrolpoliceІнстаграм:https://www.instagram.com/lvivpatrolpolice?r=nametagЮтуб:https://m.youtube.com/channel/UCR9Zt4fbiAIDX02kYtUIcFgТвіттер:https://twitter.com/PressLviv?s=09#ПорядокЦеТи #lvivpolice #патрульнаполіція Posted by Патрульна поліція Львівської області on Wednesday, September 30, 2020

Зауважимо 29 вересня через закриту на ремонт вул. Степана Бандери на площі святого Юра, вул. Устияновича утворилися затори. Через це водії поїхали територією відреконструйованого скверу біля собору святого Юра.

Депутати Львівської обласної ради вимагають від міського голови Львова Андрія Садового владнати ситуацію з заторами, що виникли через закриття на ремонт вул. Степана Бандери.

Зазначимо, ремонт вул. Степана Бандери стартував 28 вересня. Завершити всі роботи планують до кінця червня 2021 року. На час реконструкції у мерії змінили схему руху деякого громадського транспорту. Натомість водії приватних авто, аби об’їхати вул. Бандери, вигадують різні способи.

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Відео: патрульна поліція