Через закриття вулиці Бандери у Львові вимагають організувати реверсний рух

Депутати Львівської обласної ради вимагають від міського голови Львова Андрія Садового владнати ситуацію з заторами, що виникли через закриття на ремонт вул. Степана Бандери. Відповідне звернення прийнято у вівторок, 29 вересня, під час сесії облради, передає Львівський портал.

Депутати розкритикували Львівську міську раду через початок ремонту вул. Степана Бандери восени. Вони наголошують на тому, що Львів потонув у заторах через закриття на ремонт цієї вулиці, адже вона сполучає центр міста з районом залізничного вокзалу. Особливо гостро постало питання щодо організації руху на перетині вул. Городоцької – Бандери.

«Вул. Степана Бандери справді потребує такого ремонту. На початку цього року був анонсований початок ремонту. Пройшла весна, літо – ідеальний період, коли можна було почати й проводити зазначені роботи, особливо, враховуючи карантинні обмеження та відсутність ділової активності в цей період, припинення навчання в школах та вищих навчальних закладах нашого міста. Але протягом цього часу нічого не робилося. Прийшла осінь, кінець вересня – і непродуманий початок ремонту. Усе місто стоїть в суцільному заторі. Не організована схема розведення транспортних потоків, не залучено представників Нацполіції для здійснення регулювання в особливо складних випадках! Така ситуація є неприпустимою та вимагає якнайшвидшого реагування», – йдеться у зверненні.

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Відтак депутати обласної ради вимагають, аби мерія Львова якнайшвидше вирішила проблему заторів перетині вул. Городоцької – Бандери.

Зі свого боку вони пропонують організувати реверсний рух по вул. Листопадового Чину та/або вул. Митрополита Андрея – площа святого Юра на вул. Устияновича.

Зазначимо, ремонт вул. Степана Бандери стартував 28 вересня. Завершити всі роботи планують до кінця червня 2021 року. На час реконструкції у мерії змінили схему руху деякого громадського транспорту. Натомість водії приватних авто, аби об’їхати вул. Бандери, вигадують різні способи.

Так, 29 вересня через закриту вул. Степана Бандери на площі святого Юра, вул. Устияновича утворилися затори. Через це водії поїхали територією відреконструйованого скверу біля собору святого Юра.

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Фото: Варта 1