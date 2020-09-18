Ремонт вулиці Бандери стартує наприкінці вересня

У понеділок, 28 вересня, у Львові розпочинають реконструкцію вул. Степана Бандери. Про це сьогодні, 18 вересня, під час засіданням виконавчого комітету повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами мера, вул. Степана Бандери закриють на реконструкцію із 28 вересня. Роботи відбуватимуть поетапно, тож розпочнуться на ділянці від вул. Чупринки до вул. Антоновича.

Через ремонт вулиці відбудуться зміни у русі громадського транспорту, втім деталі у мерії мають повідомити згодом. Водночас заїзд і виїзд для організацій та установ, які працюють на вул. Степана Бандери буде збережений.

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Реконструкція трохи більше 1 км дороги на вул. Степана Бандери обійдеться Львову у 209,5 млн грн. Всі роботи виконуватиме компанія «Онур».

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Тут замінять всі інженерні мережі, прокладуть новий колектор і нові трамвайні колії, велодоріжку, облаштують парковки та смуги руху для громадського транспорту. Бруківку збережуть частково, вона буде поєднана із чорною плиткою «Римський камінь» між трамвайними коліями. Детальніше про проєкт реконструкції вул. Степана Бандери читайте за цим посиланням.

Як виглядатиме оновлена вул. Степана Бандери, дивіться ТУТ.

Нагадаємо, про реконструкцію вулиці Бандери у Львові заговорили ще наприкінці 2016 року. З того часу відбувалось кілька громадських обговорень, однак остаточного порозуміння мерія з місцевими мешканцями так і не знайшла.

У 2017 році у Львові обрали проект «Вулиця для всіх», в межах якого у 2018 році мала відбутися масштабна реконструкція вулиці Бандери. Втім у листопаді 2017 року мешканці відкинули пропозиції проектантів та запропонували зберегти бруківку, чотири смуги для руху.

У 2018 році під час сесії міськради Львова утворили тимчасову депутатську комісію, яка мала контролювати розробку проекту реконструкції вул. Бандери.

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