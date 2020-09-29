У дев'яти районах Львівщини не виявили нових хворих на коронавірус

Коронавірус діагностували у 20 085 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не зафіксували у дев’яти районах та ще у чотирьох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Коронавірус на Львівщині підхопили 20 085 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1452 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 169.
Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 9307 пацієнтів, на другому місці йде Пустомитівщина – 1659 пацієнтів, слідом йдуть Яворівський (1111 ) і Жовківський райони (973 ). Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Новому Роздолі та Трускавці.
При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не зафіксували у дев’яти районах області, а також у Дрогобичі, Трускавці, Стебнику та Моршині.
COVID-19 виявили у мешканців:
- м. Львова – 9307 (+ 72)
- Пустомитівського району – 1659 (+15)
- Яворівського району–1111 (+9)
- Жовківського району – 973 (+10)
- Миколаївського району-758 (+2)
- Городоцького району–5997 (+16)
- Кам’янка-Бузького – 568 (+6)
- Сокальського району – 500 (+8)
- Перемишлянського району-480 (0)
- м. Дрогобич-456 (0)
- Жидачівського району-322 (0)
- м.Самбір-264 (+1)
- Золочівського району-386 (+6)
- Бродівського району-319 (+5)
- Самбірського району-251 (0)
- Дрогобицького району – 250 (0)
- Мостиського району-218 (0)
- м. Червоноград– 250 (+10)
- м.Стрий-205 (+1)
- Радехівського району-180 (+8)
- Буського району-170 (+2)
- Стрийського району – 168 (0)
- м. Борислав -150 (+1)
- Сколівського району-128 (0)
- Старосамбірського району – 108 (0)
- Турківського району – 108 (0)
- м. Трускавець – 79 (0)
- м. Стебник -57 (0)
- м.Новий Розділ -44 (+1)
- м.Моршин-17 (0)
Від ускладнень COVID-19 помер 560 мешканців Львівщини, з них 5 – за останню добу. Натомість побороли недугу 6953 пацієнтів (208 за минулу добу).
Нагадаємо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.
Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
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Ольга Денисяка