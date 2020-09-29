У дев'яти районах Львівщини не виявили нових хворих на коронавірус

Коронавірус діагностували у 20 085 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не зафіксували у дев’яти районах та ще у чотирьох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Коронавірус на Львівщині підхопили 20 085 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1452 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 169.

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 9307 пацієнтів, на другому місці йде Пустомитівщина – 1659 пацієнтів, слідом йдуть Яворівський (1111 ) і Жовківський райони (973 ). Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Новому Роздолі та Трускавці.

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При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не зафіксували у дев’яти районах області, а також у Дрогобичі, Трускавці, Стебнику та Моршині.

COVID-19 виявили у мешканців:

м. Львова – 9307 (+ 72)

Пустомитівського району – 1659 (+15)

Яворівського району–1111 (+9)

Жовківського району – 973 (+10)

Миколаївського району-758 (+2)

Городоцького району–5997 (+16)

Кам’янка-Бузького – 568 (+6)

Сокальського району – 500 (+8)

Перемишлянського району-480 (0)

м. Дрогобич-456 (0)

Жидачівського району-322 (0)

м.Самбір-264 (+1)

Золочівського району-386 (+6)

Бродівського району-319 (+5)

Самбірського району-251 (0)

Дрогобицького району – 250 (0)

Мостиського району-218 (0)

м. Червоноград– 250 (+10)

м.Стрий-205 (+1)

Радехівського району-180 (+8)

Буського району-170 (+2)

Стрийського району – 168 (0)

м. Борислав -150 (+1)

Сколівського району-128 (0)

Старосамбірського району – 108 (0)

Турківського району – 108 (0)

м. Трускавець – 79 (0)

м. Стебник -57 (0)

м.Новий Розділ -44 (+1)

м.Моршин-17 (0)

Від ускладнень COVID-19 помер 560 мешканців Львівщини, з них 5 – за останню добу. Натомість побороли недугу 6953 пацієнтів (208 за минулу добу).

Нагадаємо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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