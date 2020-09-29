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У дев'яти районах Львівщини не виявили нових хворих на коронавірус

Ольга Денисяка

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Коронавірус діагностували у 20 085 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не зафіксували у дев’яти районах та ще у чотирьох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Коронавірус на Львівщині підхопили 20 085 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1452 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 169. 

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 9307 пацієнтів, на другому місці йде Пустомитівщина – 1659 пацієнтів, слідом йдуть Яворівський (1111 ) і Жовківський райони (973 ). Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Новому Роздолі та Трускавці. 

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При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не зафіксували у дев’яти районах області, а також у Дрогобичі, Трускавці, Стебнику та Моршині.

COVID-19 виявили у мешканців:

  • м. Львова – 9307 (+ 72)
  • Пустомитівського району – 1659 (+15)
  • Яворівського району–1111 (+9)
  • Жовківського району – 973 (+10)
  • Миколаївського району-758 (+2)
  • Городоцького району–5997 (+16)
  • Кам’янка-Бузького – 568 (+6)
  • Сокальського району – 500 (+8)
  • Перемишлянського району-480 (0)
  • м. Дрогобич-456 (0)
  • Жидачівського району-322 (0)
  • м.Самбір-264 (+1)
  • Золочівського району-386 (+6)
  • Бродівського району-319 (+5)
  • Самбірського району-251 (0)
  • Дрогобицького району – 250 (0)
  • Мостиського району-218 (0)
  • м. Червоноград– 250 (+10)
  • м.Стрий-205 (+1)
  • Радехівського району-180 (+8)
  • Буського району-170 (+2)
  • Стрийського району – 168 (0)
  • м. Борислав -150 (+1)
  • Сколівського району-128 (0)
  • Старосамбірського району – 108 (0)
  • Турківського району – 108 (0)
  • м. Трускавець – 79 (0)
  • м. Стебник -57 (0)
  • м.Новий Розділ -44 (+1)
  • м.Моршин-17 (0)

Від ускладнень COVID-19 помер 560 мешканців Львівщини, з них 5 – за останню добу. Натомість побороли недугу 6953 пацієнтів (208 за минулу добу).

Нагадаємо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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