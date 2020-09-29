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Львівській філармонії присвоїли ім’я Мирослава Скорика

Вероніка Рой

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У вівторок, 29 вересня, Львівська обласна рада на засіданні проголосувала за присвоєння імені відомого українського композитора Мирослава Скорика Львівській національній філармонії. Це рішення під час сесії підтримали 50 депутатів, передає Львівський портал.

 

Зазначимо, що до річниці Мирослава Скорика планують звести пам’ятник на місці його поховання. Цей проєкт ініціювала дружина композитора, проректор з питань науки Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, доктор мистецтвознавства, професор Адріана Скорик. На спорудження вже виділено з обласного бюджету 700 тис грн.

До слова, під час цьогорічного відзначення Дня Незалежності Президент України Володимир Зеленський анонсував заснування державної премії імені Мирослава Скорика – за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва.

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Нагадаємо, 1 червня усю Україну сколихнула сумна звістка: на 82-му році життя помер відомий український композитор, Герой України Мирослав Скорик. Поховали маестро на Личаківському кладовищі. 

Додамо, Львівський портал розповідав про музичний шлях Мирослава Скорика та про його найвідоміші твори.

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