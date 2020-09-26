У Львові жалоба в пам`ять про загиблих у авіакастрофі на Харківщині

У Львові оголошено день жалоби у пам’ять про загиблих у катастрофі на Харківщині. Львівська міська рада просить мешканців утриматись від святкових та розважальних заходів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Міський голова Львова підписав розпорядження про оголошення у Львові 26 вересня 2020 року днем жалоби за померлими в наслідок падіння військового літака у Харківській області.

Відтак, на знак скорботи за померлими в наслідок падіння військового літака у Харківській області буде приспущено державний прапор України із жалобними стрічками на адміністративних будівлях міста Львова, комунальних підприємств та закладах, державних підприємств, установ, організацій на території міста.

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Раніше Львівський портал повідомляв, що на Харківщині розбився військовий літак із курсантами.

Станом на ранок, 26 вересня, у авіакатастрофі на Харківщині виявили 23 загиблих і двох вцілілих.

За інформацією диспетчера аеродрому, на борту перебувало 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту.

Міноборони озвучило попередні причини катастрофи літака з курсантами.