МОЗ планує втричі збільшити тариф на лікування хворих на туберкульоз

Міністерство охорони здоров’я ініціює збільшення втричі тарифу за лікування хворих на туберкульоз. Про це 25 вересня на брифінгу повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

За його словами, МОЗ ініціює збільшення у 2021 році базової ставки за лікування хворих на туберкульоз до 63 535 грн на рік на одного пацієнта, тоді як цього року вона встановлена на рівні 20 663 грн.

«Відповідні пропозиції були подані до проєкту бюджету на 2021 рік. Цей тариф розраховувався з урахуванням реальних витрат диспансерів на лікування хворих на туберкульоз», – цитує пресслужба МОЗ Степанова.

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Також, за словами Степанова, МОЗ планує встановити з наступного року базову ставку за супровід сімейними лікарями хворого на туберкульоз у розмірі 1 080 грн на місяць за одного пацієнта.

«Міністерство має чітку стратегію боротьби з туберкульозом, яка включає широку діагностику та ефективне лікування хворих. Прогнозується, що кількість хворих, які потребуватимуть лікування від туберкульозу у наступному році, складе близько 44 тисяч осіб», – додає міністр.

Нагадаємо, в Україні у серпні 2020 року від туберкульозу лікувалися 14 183 людини. Зазначимо, у Центрі легеневого здоров’я заявили, що через пандемію коронавірусу та обмежувальні карантинні заходи люди стали рідше звертатись до медиків та проходити медобстеження. Зокрема, лікарі дуже занепокоєні зниженням кількості виявлених випадків туберкульозу.

Раніше Львівський портал розповідав, які зміни передбачає таке реформування протитуберкульозної меддопомоги в Україні та яка ситуація із з цим захворюванням на Львівщині. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: «Туберкульозний бунт. Що ховається за реорганізацією тубдиспансерів на Львівщині».