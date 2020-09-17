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У серпні в Україні виявили майже тисячу нових випадків туберкульозу

Ольга Денисяка

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У серпні цього року в Україні зареєстровано 1194 випадки туберкульозу, з яких 960 – це нові, а 234 – пацієнти з рецидивом. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ. 

 

У серпні 2020 року в Україні зареєстровано 1 194 випадки туберкульозу, зокрема: 

  • 960 нових випадків захворювання; 
  • 234 пацієнти з рецидивом; 
  • 27 пацієнтів, які відновили лікування після перерви; 
  • 64 пацієнти, які розпочали повторне лікування; 
  • 1 випадок з невідомою історією попереднього лікування; 
  • 35 інших випадків. 

Загалом у серпні 2020 року від туберкульозу лікувалися 14 183 людини, у липні — 15 219 людей. 

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Також у ЦГЗ зазначили, що в травні 2014 року Всесвітня асамблея охорони здоров’я ухвалила Глобальну стратегію «Покласти край туберкульозу» на період 2016–2035 років. 

Головним завданням Стратегії є звільнення світу від туберкульозу із досягненням нульового рівня захворюваності й смертності. Жодна із постраждалих сімей не повинна мати катастрофічних витрат, пов’язаних із туберкульозом. 

Основними цілями Стратегії є: 

  • зменшення рівня захворюваності на туберкульоз нижче десяти випадків на 100 000 населення; 
  • зменшення кількості смертей від туберкульозу на 95% (порівняно з 2015 роком); 
  • зниження показника захворюваності на туберкульоз на 90% (порівняно із 2015 роком). 

Нагадаємо, раніше Львівський портал розповідав, які зміни передбачає таке реформування протитуберкульозної меддопомоги в Україні та яка ситуація із з цим захворюванням на Львівщині. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: «Туберкульозний бунт. Що ховається за реорганізацією тубдиспансерів на Львівщині».

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