У серпні в Україні виявили майже тисячу нових випадків туберкульозу

У серпні цього року в Україні зареєстровано 1194 випадки туберкульозу, з яких 960 – це нові, а 234 – пацієнти з рецидивом. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ.

У серпні 2020 року в Україні зареєстровано 1 194 випадки туберкульозу, зокрема:

960 нових випадків захворювання;

234 пацієнти з рецидивом;

27 пацієнтів, які відновили лікування після перерви;

64 пацієнти, які розпочали повторне лікування;

1 випадок з невідомою історією попереднього лікування;

35 інших випадків.

Загалом у серпні 2020 року від туберкульозу лікувалися 14 183 людини, у липні — 15 219 людей.

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Також у ЦГЗ зазначили, що в травні 2014 року Всесвітня асамблея охорони здоров’я ухвалила Глобальну стратегію «Покласти край туберкульозу» на період 2016–2035 років.

Головним завданням Стратегії є звільнення світу від туберкульозу із досягненням нульового рівня захворюваності й смертності. Жодна із постраждалих сімей не повинна мати катастрофічних витрат, пов’язаних із туберкульозом.

Основними цілями Стратегії є:

зменшення рівня захворюваності на туберкульоз нижче десяти випадків на 100 000 населення;

зменшення кількості смертей від туберкульозу на 95% (порівняно з 2015 роком);

зниження показника захворюваності на туберкульоз на 90% (порівняно із 2015 роком).

Нагадаємо, раніше Львівський портал розповідав, які зміни передбачає таке реформування протитуберкульозної меддопомоги в Україні та яка ситуація із з цим захворюванням на Львівщині. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: «Туберкульозний бунт. Що ховається за реорганізацією тубдиспансерів на Львівщині».