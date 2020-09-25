Уряд скасує заборону на в'їзд для іноземців, – ЗМІ

Кабінет міністрів ухвалить рішення про скасування повної заборони на в’їзд для іноземних громадян. Цю інформацію підтвердили «Європейській правді» два незалежних один від одного джерела в уряді.

Очікується, що з 29 вересня почнуть діяти нові правила, які замінять повну заборону, запроваджену в серпні. Наразі невідомо, коли точно рішення буде ухвалене, але є принципова згода керівництва уряду на відкриття кордонів, а також опрацьовані деталі цього рішення.

Очікується, що іноземців прирівняють до українців, які повертаються з-за кордону. Наразі для українців діють правила, що залежать від належності держави в’їзду до переліку країн зі значним поширенням коронавірусу.

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Такими державами визнано ті, в яких кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні.

Ці ж правила планується поширити й на іноземців після 28 вересня. Вони будуть змушені йти на самоізоляцію, якщо епідемічна ситуація в країні їхнього громадянства або постійного проживання гірша, ніж в Україні.

Альтернативою самоізоляції буде тест на коронавірус, який можна буде здати після прибуття.

Також від іноземців вимагатимуть наявності чинного страхового поліса і встановлення електронного додатка для осіб у випадку самоізоляції.

Як повідомляв Львівський портал, Кабінет міністрів ухвалив рішення про закриття на місяць кордонів з опівночі 28 серпня. Втім окремим категоріям громадян в’їзд буде дозволено.

Після цього Львівська облдержадімінстрація та Львівська міськрада звернулися до Кабміну з проханням переглянути рішення про заборону в’їзду до України іноземців. На думку посадовців, це може вплинути на туризм у Львові та області.