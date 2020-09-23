Ігор Васюник: «Я не хочу залежати від жодної політичної сили та олігархів»

Громадсько-політичний діяч Ігор Васюник про офіційну реєстрацію кандидатом на посаду міського голови Львова та чому відмовився бути висуванцем від жодної партії:

«За останні кілька місяців мені кілька політичних сил пропонували бути від них канидидатом на посаду мера. Але у мене є ПРИНЦИПОВА позиція – я буду незалежним кандидатом. я не хочу залежати від жодної політичної сили!

Ігор Васюник – незалежний кандидат! Я кандидат не від політичних сил і олігархів, я кандидат від львів’ян. Львів’яни – моя політична сила.

Коли я стану мером – в нашому місті не буде політики. Політика повинна бути там де їй місце: у ВРУ, в КМУ. Але не в місті! Управління Львовом – це питання прозорого менеджменту, без кулуарних рішень. Управління містом – це в чистому вигляді – господарська діяльність. І я маю команду крутих фахівців і управлінців, які допоможуть мені в цьому.

Це і є головний мотив, чому я принципово не потребую політичної підтримки.

Моя політична підтримка – це підтримка львів’ян».

Як відомо, Ігор Васюник перший повідомив, що йде у мери Львова.

Гасло його кампанії: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ». Команда Васюника повертатиме першість Львова в Україні програмою розвитку міста, яку писали за участі низки міжнародних експертів та фахівців Українського інституту майбутнього. Вона передбачає унікальні ідеї та проєкти, серед яких впровадження якісного і безкоштовного громадського транспорту, новітні методи знезараження питної води без хлору, інтелектуальні офшори для талановитої молоді, університет для пенсіонерів, новітній сміттєпереробний завод замість дорогої сміттєсортувальної станції, бізнес-інкубатор, збільшення рекреаційних зон у Львові та вровадження єдиних європейські стандартів при спорудженні новобудов (із паркінгами, школами дитсадками і повір’ям вільним від автомобілів). Детальніше про: «Безкоштовний громадський транспорт. Як це врятує Львів від заторів».

«20 невідомих фактів про Ігоря Васюника» можна ознайомитися тут.

У червні 2019 рр – відмовився від участі виборах до Верховної Ради України через незаконне рішення КС про позачергові вибори.