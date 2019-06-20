КС опублікував офіційне рішення щодо указу про розпуск Ради

Конституційний Суд визнав конституційним указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Офіційне повідомлення з’явилося на сайті суду, пише УП.

В КС зазначили, що через відсутність чітких законодавчих норм виник конституційний конфлікт між президентом та Верховною Радою щодо підстав дострокового припинення повноважень, який не має правового вирішення, так як Конституція “не визначає порядку припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, а регламент Верховної Ради України, всупереч вимогам статті 83 Конституції України, не передбачає порядку припинення діяльності коаліції депутатських фракцій депутатських фракцій у Верховній Раді України”.

“Конституційний Суд України констатував, що розв’язання конституційного конфлікту народом шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради України відповідає вимогам частини другої статті 5 Конституції України”, – сказано у повідомленні.

Рішення КС не може бути оскаржено. У голосуванні взяли участь 16 суддів.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Конституційний суд визнав законним указ Зеленського про розпуск Верховної Ради.