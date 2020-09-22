ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові з'явилася карта розміщення контейнерів для органіки

Соломія Головіна

|

У Львові створили карту розміщення контейнерів для органіки. Тепер усі охочі можуть побачити онлайн, де розміщені найближчі контейнери для окремого збору харчових відходів біля їх будинку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як розповів директор ЛКП «Зелене місто» Святослав Євтушенко, наразі у Львові в рамках пілотного проєкту розміщено 87 окремих баків для органіки, з них 34 для закладів харчування і торгівлі.

«Якісно сортовану сировину перевізники вивозять окремим автомобілем на компостувальний майданчик, що на вул. Пластовій, 13. Там органіка приблизно за два місяці перетворюється у компост. Для мешканців послуга перероблення органічних відходів є безкоштовною. Вже готове добриво всі охочі можуть взяти безкоштовно для потреб свого господарства. Географія пілотного проєкту постійно розширюється», зазначив Святослав Євтушенко.

Реклама партнерів

Із мапою можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, пункт прийому органічних відходів на компостування на вулиці Пластовій запрацював у січні цього року.  У травні стартував пілотний проєкт із розміщення спеціальних контейнерів для збору органіки біля деяких ОСББ, закладів харчування і торгівлі міста.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік
Вероніка РОЙ
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...