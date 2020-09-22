У Львові з'явилася карта розміщення контейнерів для органіки

У Львові створили карту розміщення контейнерів для органіки. Тепер усі охочі можуть побачити онлайн, де розміщені найближчі контейнери для окремого збору харчових відходів біля їх будинку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповів директор ЛКП «Зелене місто» Святослав Євтушенко, наразі у Львові в рамках пілотного проєкту розміщено 87 окремих баків для органіки, з них 34 – для закладів харчування і торгівлі.

«Якісно сортовану сировину перевізники вивозять окремим автомобілем на компостувальний майданчик, що на вул. Пластовій, 13. Там органіка приблизно за два місяці перетворюється у компост. Для мешканців послуга перероблення органічних відходів є безкоштовною. Вже готове добриво всі охочі можуть взяти безкоштовно для потреб свого господарства. Географія пілотного проєкту постійно розширюється», – зазначив Святослав Євтушенко.

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Із мапою можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, пункт прийому органічних відходів на компостування на вулиці Пластовій запрацював у січні цього року. У травні стартував пілотний проєкт із розміщення спеціальних контейнерів для збору органіки біля деяких ОСББ, закладів харчування і торгівлі міста.