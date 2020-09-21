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За вихідні на COVID-19 захворіло близько 150 правоохоронців

Ольга Денисяка

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За вихідні в Україні підтвердили COVID-19 у 148 правоохоронців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

 

«Загалом з початку пандемії 4725 працівників МВС захворіло на COVID-19, одужало – 4247 осіб, а померло – 13. За вихідні дні коронавірус підтвердили у 148 правоохоронців МВС», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільша кількість хворих зареєстрована у Тернопільській, Волинській, Хмельницькій областях та місті Києві.

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Нагадаємо, з початку пандемії в Україні зафіксовано 178 353 випадки захворювання на COVID-19, за останню добу виявили 2 675 інфікованих.

Нагадаємо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Через велику заповненість «ковідних» ліжкомісць на Львівщині розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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