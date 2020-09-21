У двох районах Львівщини посилять карантин. Що зміниться?

Державна комісія ТЕБ і НС встановила обмеження у регіонах, які перебувають у «червоній зоні» карантину. Зокрема, на Львівщині – це Пустомитівський та Перемишлянський райони, передає Урядовий портал.

На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про запровадження обмежень на територіях, де 18 вересня встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. На Львівщині – це Пустомитівський та Перемишлянський райони.

Зокрема, з 22 вересня у цих районах буде встановлено такі обмеження на посадку пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення.

Реклама партнерів

Крім цього буде заборонено приймання відвідувачів у закладах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торговельно-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, закладах торговельного і побутового обслуговування. Проте обмеження не стосується торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, кормами, агрохімікатами, насінням.

Також працюватимуть банківські та страхові установи, дозволяється медична практика, ветеринарна практика, діяльність автозаправних комплексів. Заклади громадського харчування можуть здійснювати адресну доставку замовлень.

Діятимуть обмеження на відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування). Виключення: установи і заклади з надання соціальних послуг екстрено, центри обліку бездомних осіб, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, соціальне патрулювання.

Нагадаємо, із 21 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Зокрема, два райони Львівщини, Пустомитівський та Перемишлянський, опинилися у «червоній зоні». Також частина області опинилася у «жовтій» та «помаранчевій зонах».

Зазначимо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.