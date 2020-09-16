Старшу школу львівського ліцею перевели на дистанційне навчання через COVID-19

З вівторка, 15 вересня, старші класи ліцею «Сихівський» на 2 тижні переведені на дистанційне навчання через велику кількістю хворих вчителів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як пояснили в управлінні освіти Львівської міської ради, з 15 до 28 вересня включно учні 5−11 класів ліцею «Сихівський» навчатимуться дистанційно. Натомість учні молодшої школи продовжують відвідувати навчальний заклад, адже їхні уроки проходять в окремому корпусі.

Загалом ще у 21 школі Львова на карантин пішло по 1−2 класи: у 17 навчальних закладах призупинили офлайн-навчання через хвороби учнів, ще у 4 — класи перейшли на дистанційне навчання через хвороби працівників.

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Нагадаємо, 1 вересня всі 117 шкіл Львова відчинили свої двері для учнів. Детальніше про це читайте у репортажі Львівського порталу «День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік».

Детальніше з рекомендаціями МОЗу щодо організації навчання у школах та дитсадках під час COVID-19 можна ознайомитися за цим посиланням.

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