Виконуючий обов’язки президента Білорусі Олександр Лукашенко назвав Україну форпостом політичних провокацій, які націлені проти Білорусі. Про це пише УП з посиланням на державне видання Білорусі «БЕЛТА».

«Щоб відразу зняти всі маски, назвемо цих гравців поіменно. На рівні світових центрів це перш за все Сполучені Штати Америки, конкретніше – їх мережа фондів з підтримки так званої демократії. На європейському континенті активно діяли американські сателіти: Польща, Литва, Чехія і, на жаль, наша Україна.

Кожна з цих країн відпрацьовувала свою роль. Чехія – з давніх часів як ресурсний хаб, Польща – спочатку як інкубатор медіаканалів («Белсат», «Нехта» та інші), а потім – як майданчик для альтернативних органів у вигнанні. Литва, уражена темою БелАЕС, – як таран білорусько-європейських відносин. Україна, незважаючи на нашу незмінну її підтримку (наприклад, в питаннях територіальної цілісності, та й по іншим), всупереч духу наших взаємин стала форпостом політичних провокацій», – сказав Лукашенко.

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За його словами, протягом останніх десяти років білоруська влада готувалася до сьогодення.

Він заявив, що «чітко бачить» суб’єктів цього процесу і вважає, що «тактика організаторів протестів в Білорусі будувалася за класичним американським підручником кольорових революцій».

Зазначимо, 15 вересня Верховна Рада України зробила офіційну заяву, в якій засудила дії влади Білорусі та закликала її налагодити «цивілізований і демократичний діалог із суспільством із метою вирішення кризової ситуації, що склалася в країні».

Нагадаємо, Центральна виборча комісія 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента в Білорусі. Чинний президент Олександр Лукашенко набрав з 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська – 10,1% голосів.

На вихідних, 15-16 серпня, Олександр Лукашенко провів дві телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, який пообіцяв «посприяти у вирішенні проблем».

Тим часом ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі.

Протести у Білорусі проходять і досі. Зокрема, у Мінську вранці 13 вересня була помічена військова техніка, а також автозаки і машини з колючим дротом. Ближче до обіду в різних районах міста почалися затримання учасників акцій протесту.