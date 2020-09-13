Протести у Мінську: підтягнули військову техніку, силовики розганяють і затримують людей

У Мінську на проспекті Незалежності вранці 13 вересня була помічена військова техніка, а також автозаки і машини з колючим дротом. Ближче до обіду в різних районах міста почалися затримання учасників акцій протесту. Про це повідомляє УП з посиланням на TUT.BY, Хартія 97.

Так, у різних містах Білорусі в неділю тривають масові антиурядові акції. До столиці вранці 13 вересня влада стягнула військову техніку.

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У Мінську о 14:00 почався багатолюдний Марш Героїв. Колони по кілька тисяч людей рухаються вулицями білоруської столиці в напрямку центру.

Силовики намагаються перекрити шлях мітингувальникам, щоб вони не пройшли у центр міста. Між учасниками протестів і ОМОНом почалися сутички.

Видання TUT.BY у телеграмі опублікувало фото нападу на учасників Маршу Героїв невідомих у масках та цивільному одязі.

«Десятки невідомих в балаклавах і людей в захисній екіпіровці й шоломах оточили мінімум кілька десятків людей. Почалися затримання. Чоловіків ведуть у мікроавтобуси без номерів із заламаними за спиною руками», – мовиться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, після закінчення президентських виборів у Білорусі 9 серпня почалися акції протесту, які переросли у зіткнення з міліцією. Так, у ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. Акції протесту тривають по нинішній день.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, як повідомлялося, вона перебуває у Литві.

Центральна виборча комісія 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента в Білорусі. Чинний президент Олександр Лукашенко набрав з 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська – 10,1% голосів.

На вихідних, 15-16 серпня, Олександр Лукашенко провів дві телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, який пообіцяв «посприяти у вирішенні проблем».

Тим часом ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі.