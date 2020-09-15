Верховна Рада офіційно засудила дії Лукашенка

Верховна Рада України зробила офіційну заяву, в якій засудила дії влади Білорусі та закликала її налагодити «цивілізований і демократичний діалог із суспільством із метою вирішення кризової ситуації, що склалася в країні». За відповідний проєкт постанови №3053а проголосували 228 народних депутатів з 226 необхідних. Про це пише Українська правда.

Таким чином Рада висловила стурбованість щодо ситуації в Білорусі, яка склалася після президентських виборів. Український парламент не вважає їх ані вільними, ані чесними, а такими, що пройшли з чисельними суттєвими порушеннями.

На думку Ради, це дає підстави вважати, що офіційно оприлюднені результати виборів президента Білорусі не відображають реального волевиявлення білоруських громадян, а мирні протести, що стихійно розпочалися по всій країні, жорстко придушуються білоруською владою.

Реклама партнерів

ВР засуджує методи білоруської влади з вирішення ситуації в країні, висловлює неприпустимість залучення сил РФ та ОДКБ для нормалізації ситуації і закликає долати кризу в демократичний спосіб із залученням незалежних міжнародних посередників.

Нагадаємо,

Центральна виборча комісія 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента в Білорусі. Чинний президент Олександр Лукашенко набрав з 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська – 10,1% голосів.

На вихідних, 15-16 серпня, Олександр Лукашенко провів дві телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, який пообіцяв «посприяти у вирішенні проблем».

Тим часом ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі.

Зазначимо протести у Білорусі проходять і досі. Зокрема, у Мінську вранці 13 вересня була помічена військова техніка, а також автозаки і машини з колючим дротом. Ближче до обіду в різних районах міста почалися затримання учасників акцій протесту.