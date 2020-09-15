Суд взяв під варту двох молодиків, які до смерті побили безхатченка у Львові

У вівторок, 15 вересня, Шевченківський районний суд Львова обрав запобіжний захід для двох хлопців, котрі котрі у Львові жорстоко побили безхатьків. Один з постраждалих помер, а інший – перебуває в лікарні у важкому стані. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Зокрема, Шевченківський районний суд м.Львова обрав для двох фігурантів запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Зазначимо, мова йде про інцидент, який трапився у Львові на вул. Богдана Хмельницького. Зокрема, двоє хлопців упродовж трьох днів, 10-12 вересня, знущались над двома безхатьками, які мешкали у закинутому будинку на вул. Богдана Хмельницького, 249 у м. Львові.

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Встановлено, що двоє львів’ян, віком 18 та 16 років, били чоловіків металевою трубою та дерев′яними ніжками від меблів, обливали моторним маслом та посипали сухою будівельною сумішшю. Та свої дії знімали на смартфони.

Внаслідок такої жорстокості один із постраждалих, 70-річний чоловік, помер, інший – дотепер у важкому стані в лікарні.

Їх дії кваліфіковано за ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення та групою осіб, що спричинило смерть потерпілого). За вчинене імовірним зловмисникам загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.