Двоє хлопців до смерті побили 70-річного львів’янина, інший постраждалий – у комі

У Львові жорстоко побили двох чоловіків: один з них помер на місці події, інший – у комі. Правоохоронці затримали причетних до злочину, ними виявилися 16-річний львів’янин та 18-річний мешканець Жовківщини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Правоохоронцям 12 вересня близько 17:00 год. надійшла інформація, що у закинутій будівлі на вулиці Богдана Хмельницького виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. В іншій кімнаті цієї ж будівлі перебував ще один чоловік з чисельними тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці встановили особу загиблого, 70-річного львів’янина та його товариша – також жителя Львова віком 64 роки, якого медики госпіталізували. Зараз він перебуває у комі. Також попередньо медики встановили, що чоловіки були жорстоко побиті.

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«Проведеними заходами було встановлено, що тілесні ушкодження загиблий та його товариш могли отримати під час конфлікту з невідомими чоловіками, які жорстоко побили їх. Завдяки професійній та злагодженій роботі співробітників усіх підрозділів поліції, а також чіткій координації дій, вже за кілька годин оперативники карного розшуку Шевченківського відділу поліції встановили особи та затримали 16-річного львів’янина та мешканця Жовківщини віком 18 років, причетних до вчинення цього злочину», – розповів очільник поліції Львівщини Василь Віконський.

Слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 та ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до десяти років позбавлення волі.

Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи. Досудове розслідування триває.