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Двоє хлопців до смерті побили 70-річного львів’янина, інший постраждалий – у комі

Соломія Головіна

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У Львові жорстоко побили двох чоловіків: один з них помер на місці події, інший – у комі. Правоохоронці затримали причетних до злочину, ними виявилися 16-річний львів’янин та 18-річний мешканець Жовківщини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Правоохоронцям 12 вересня близько 17:00 год. надійшла інформація, що у закинутій будівлі на вулиці Богдана Хмельницького виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. В іншій кімнаті цієї ж будівлі перебував ще один чоловік з чисельними тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці встановили особу загиблого, 70-річного львів’янина та його товариша – також жителя Львова віком 64 роки, якого медики госпіталізували. Зараз він перебуває у комі. Також попередньо медики встановили, що чоловіки були жорстоко побиті.

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«Проведеними заходами було встановлено, що тілесні ушкодження загиблий та його товариш могли отримати під час конфлікту з невідомими чоловіками, які жорстоко побили їх. Завдяки професійній та злагодженій роботі співробітників усіх підрозділів поліції, а також чіткій координації дій, вже за кілька годин оперативники карного розшуку Шевченківського відділу поліції встановили особи та затримали 16-річного львів’янина та мешканця Жовківщини віком 18 років, причетних до вчинення цього злочину», розповів очільник поліції Львівщини Василь Віконський.

Слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 та ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до десяти років позбавлення волі.

Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи. Досудове розслідування триває.

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