Рада скасувала довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах

Верховна Рада спростила реєстрацію кандидатів у депутати на місцевих виборах, дозволивши їм не подавати у виборчкоми так звані довідки про несудимість. За відповідний законопроєкт проголосували 325 народних депутатів з 226 необхідних, передає УП.

Як пояснив його співавтор Роман Лозинський з фракції «Голос», кандидати при реєстрації і так вказують дані про несудимість, а ця довідка – лише привід стягти з них гроші.

«Це 200, 400, 800 гривень, посередники в регіонах, «прокладки», ті, хто «порєшають» вам питання. Це просто бізнес», – підкреслив Лозинський.

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Своїм рішенням депутати вилучили зі статті 222 Виборчого кодексу норма про необхідність надавати у виборчі комісії довідку про наявність чи відсутність судимості, видану в МВС.

Як повідомляв Львівський портал, місцеві вибори в Україні відбудуться в останню неділю жовтня – 25 жовтня. Голосувати українці будуть в умовах карантину. В РНБО вже заявили, що ці вибори будуть «одні із найскладніших за весь час незалежності».

У липні Верховна Рада України змінила виборче законодавство і затвердила нові бюлетені. Детальніше – за цим посиланням.

Серед змін, внесених у виборче законодавство, – зменшення розміру застави для кандидатів. Так, раніше претендент на посаду міського голови Львова мав заплатити 1 млн грн застави, а тепер – трохи більше 120 тисяч грн.

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