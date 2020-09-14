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Головного педіатра Львова, який помер від коронавірусу, 15 вересня проведуть в останню дорогу

Соломія Головіна

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Завтра, 15 вересня, у Львові прощатимуться із працівником управління охорони здоров’я, головним педіатром міста Богданом Остальським, життя якого забрав коронавірус. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Так, завтра об 11:00 год. у капличці Львівського регіонального фтизіопульмонологічного клінічного лікувально-діагностичного центру (вул. Зелена, 477) відбудеться Чин парастасу і похорону.

«Просимо про молитву і вічну пам’ять», – зазначили в управлінні охорони здоров’я ЛМР.

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Прощання відбудеться з дотриманням карантинних обмежень, тож усіх просять бути обережними, дотримуватись фізичної дистанцій й обов’язково бути в масках чи респіраторах.

Нагадаємо, Богдан Романович Остальський, 1960 року народження, був лікарем-педіатром, тривалий час працював головним спеціалістом відділу координації роботи закладів охорони здоров’я управління охорони здоров’я Львівської міської ради. Помер 13 вересня після тривалого лікування від коронавірусу.

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