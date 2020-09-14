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До кінця тижня відкриють для проїзду вулицю Хуторівка

Ольга Денисяка

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До кінця цього тижня вулицю Хуторівка обіцяють відкрити для проїзду транспорту. Тут залишилось постелити останній шар асфальту та завершити монтаж вуличного освітлення. А вже за два тижні на дорогу нанесуть розмітку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради. 

 

За словами директорки ЛКП «Львівавтодор» Оксани Єстеферової, до кінця цього тижня на вулиці Хуторвка викладуть останній шар асфальту. Також до кінця жовтня тут запустять тролейбус. 

«З лівого боку вже завершений повністю фінішний шар асфальту. Також тут встановлені опори та освітлення, встановлені опори контактної мережі. Нам залишилось завершити заїзди та виїзди, покласти ще останній шар асфальту по правий бік вулиці. Також потрібно з’єднати контактну мережу з тролейбусною на Стрийській і завершити озеленення. Вже до кінця жовтня тут зможе поїхати тролейбус», — зазначила Оксана Єстеферова. 

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Зазначимо, капітальний ремонт Хуторівки стартував наприкінці січня. Львову він обійдеться у 125,5 млн грн. Ці кошти міськрада Львова взяла у кредит. Всі роботи виконує ТзОВ «Онур», яке перемогло у тендері.

Завершити ремонт вулиці планують до кінця вересня. Відновленою Хуторівкою запустять тролейбус, який курсуватиме від вул. Наукової до просп. Червоної Калини. Також планується, що після завершення всіх робіт тут облаштують окремі смуги для руху громадського транспорту.

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