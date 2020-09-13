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Рятувальники попереджають мешканців Львівщини про високу пожежну небезпеку

Соломія Головіна

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На Львівщині протягом 13-16 вересня очікується висока (4-й клас)  пожежна небезпека, тож мешканців закликають дотримуватися правил пожежної безпеки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян не провокувати пожеж на відкритих територіях.

В разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації телефонувати до Служби порятунку «101».

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«Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки збереже від трагічних наслідків», – наголошують рятувальники.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні, 13 серпня, температура повітря у Львові прогріється до 26 градусів тепла. Детальніше про те, якою нині буде погода, можна дізнатися тут.

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