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Львів’янам обіцяють сонячні та теплі вихідні

Вероніка Рой

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Цими вихідними, 12 та 13 вересня, у Львові прогнозують теплу та сонячну погоду, опадів не передбачається. Про це інформую Львівський гідрометцентр.

 

Так, у суботу, 12 вересня, синоптики прогнозують сонячну погоду. Вночі температура повітря становитиме 8-10 градусів тепла, а вдень – 22-24 градуси тепла. Вітер південний 3-8 м/с.

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13 вересня львів’ян тішитиме сонячна погода. Вночі синоптики прогнозують 11-13 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 26 градусів тепла. Вітер південно-західний 3-9 м/с. Опадів не передбачається.

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