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Вулиця Балабана буде перекритою для руху до 18 вересня

Соломія Головіна

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У Львові частина вулиці Балабана буде перекрита для руху транспорту до 18 вересня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Нагадаємо, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт із виведення з аварійного стану окремих конструкцій будинку на вул. Балабана, 1, з понеділка, 31 серпня, перекрито рух транспорту на цій вулиці, на ділянці від вул. Котлярської до вул. П. Куліша.

Роботи проводить ФОП Сулим З. Я. Об’їзд дороги відбувається відповідно до затвердженої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

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Раніше у мерії зазначали, що рух рух на ділянці від Котлярської до вул. Куліша) буде перекритий до 15 вересня.

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