У Львові перекривають вулицю Балабана. Схема об’їзду

Із понеділка, 31 серпня, через ремонт в центрі Львова перекривають вул. Балабана. Проїзд транспорту буде обмеженим до середини вересня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

В понеділок вранці стартують протиаварійні роботи у будинку №1 на вул. Балабана. Відтак рух цією вулицею (на ділянці від Котлярської до вул. Куліша) перекривають до 15 вересня.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Реклама партнерів

Об’їзд вул. Балабана відбуватиметься відповідно до тимчасової схеми організації дорожнього руху:

(Натисніть на зображення для збільшення)

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.