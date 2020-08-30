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У Львові перекривають вулицю Балабана. Схема об’їзду

Наталя Дуляба

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Із понеділка, 31 серпня, через ремонт в центрі Львова перекривають вул. Балабана. Проїзд транспорту буде обмеженим до середини вересня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

В понеділок вранці стартують протиаварійні роботи у будинку №1 на вул. Балабана. Відтак рух цією вулицею (на ділянці від Котлярської до вул. Куліша) перекривають до 15 вересня.

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Об’їзд вул. Балабана відбуватиметься відповідно до тимчасової схеми організації дорожнього руху:

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