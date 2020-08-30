У Львові перекривають вулицю Балабана. Схема об’їзду

Із понеділка, 31 серпня, через ремонт в центрі Львова перекривають вул. Балабана. Проїзд транспорту буде обмеженим до середини вересня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.
В понеділок вранці стартують протиаварійні роботи у будинку №1 на вул. Балабана. Відтак рух цією вулицею (на ділянці від Котлярської до вул. Куліша) перекривають до 15 вересня.
Об’їзд вул. Балабана відбуватиметься відповідно до тимчасової схеми організації дорожнього руху:
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Наталя Дуляба