У дитсадках Львова є понад 400 вільних місць: список

У дитячих садочках Львова є 413 вільних місць. Батькам дошкільнят нагадують, що 1 жовтня відбудеться третя хвиля зарахування дітей до ЗДО, під час якої можна перереєструвати дитину в один із тих, де ще є вільні місця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Якщо у вас виникли труднощі з електронною реєстрацією, рекомендуємо звертатися у службу підтримки [email protected] або за телефоном 254−60−48 щодня з 10:00 до 12:00 та щочетверга з 14:00 до 17:00», – зазначаються в управлінні освіти.

Перелік садочків, куди можна перереєструвати дитину:

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Нагадаємо, у зв’язку з COVID-19 львівські дитсадки перебували на карантині чотири місяці поспіль. Відновили вони свою роботу зі 17 липня.

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