На протиаварійні роботи в пологовому на Раппапорта виділили майже 1,5 млн грн

Виконавчий комітет Львівської міськради погодив виділення із резервного фонду майже 1,5 млн грн на протиаварійні роботи у пологовому будинку на вул. Раппапорта. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 11 вересня, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, із резервного фонду міського бюджету витратять 1,44 млн грн на протиаварійні роботи у будівлі пологового відділення 3-ої міської клінічної лікарні, що на вул. Раппапорта, 8.

Тут ремонтуватимуть аварійні конструкційні елементи цегляної підпірно-огороджувальної стінки на куті вул. Я. Раппапорта та вул. Клепарівської.

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Рішення про виділення коштів на ці роботи виконком приймав, зважаючи на відповідний висновок міської комісії ТЕБ і НС.

Нагадаємо, торік у Львові поменшало аварійних будинків: якщо на початку 2018 року у місті були 23 житлові будинки, які офіційно визнані аварійними, то станом на кінець лютого 2019 року таких будинків було 21. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

До кінця 2020 року мерія також обіцяє відремонтувати старий будинок в самому центрі Львова – на вул. Фурманській, 8. Офіційно аварійними у ньому визнали дві квартири, мешканців яких відселили. У будинку торік встигли відремонтували дах, а саму будівлю стягнули металевими рамами та поясами. Всі інші протиаварійні роботи перенесли на 2020 рік, відновлення будинку обійдеться місту майже у 4 млн грн.

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