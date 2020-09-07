У Мінську люди в масках схопили члена президії Координаційної ради Колеснікову

У Білорусі невідомі викрали члена Координаційної ради Марію Колесникову. Про це пише TUT.BY з посиланням на свідка викрадення Анастасію, передає УП.

Вранці 7 вересня в Мінську біля Національного художнього музею невідомі люди посадили в мікроавтобус з написом «Зв’язок» і відвезли в невідомому напрямку.

«Я пройшла вперед і почула звук телефону, що падає на асфальт, якийсь тупіт, обернулася і побачила, що люди в цивільному одязі і в масках заштовхують Марію в цей мікроавтобус, у неї відлітає телефон, один з цих людей телефон піднімає, стрибає в мікроавтобус, і вони їдуть», – розповів свідок.

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Зняти те, що відбувається, на телефон дівчина-свідок не зважилася, оскільки була занадто близько до невідомих людей у масках і побоялася, що її теж затримають.Телефон Колесникової доступний, але трубку вона не піднімає.

Прессекретар Координаційної ради Антон Родненков о 10.13 сказав TUT.BY, що Марія одна була в центрі міста у справах. Про її зникнення Родненков дізнався від TUT.BY і став з’ясовувати, де знаходиться Марія. Об 11 годині телефон самого Роднєнкова став недоступний.

«Також немає зв’язку з членом Координаційної ради, старшим віце-президентом EPAM Максимом Богрецовим і виконавчим секретарем Ради Іваном Кравцовим, – сказав член Координаційної ради Максим Знак.

Нагадаємо, після закінчення президентських виборів у Білорусі 9 серпня почалися акції протесту, які переросли у зіткнення з міліцією. Так, у ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. Акції протесту тривають по нинішній день.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, як повідомлялося, вона перебуває у Литві.

Центральна виборча комісія 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента в Білорусі. Чинний президент Олександр Лукашенко набрав з 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська – 10,1% голосів.

На вихідних, 15-16 серпня, Олександр Лукашенко провів дві телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, який пообіцяв «посприяти у вирішенні проблем».