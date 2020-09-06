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В Україні COVID-19 підхопили вже понад 135 800 людей

Вероніка Рой

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Станом на ранок неділі, 6 вересня, в Україні 135 894 підтверджених випадків COVID-19. За останню добу виявили 2 107 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

 

Станом на станом на 9:00 год. 6 вересня в Україні 135 894 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. За добу виявили 2 107 нових хворих. Від ускладнень корона вірусної інфекції померло 2 846 людей (+35 за минулу добу). Натомість одужали 62 227 пацієнтів (за добу одужали 578 людей). Загалом проведено 1 693 793 тестування методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

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  • Львівська область — 15 695 випадків;
  • м. Київ — 15 032 випадки;
  • Чернівецька область — 11 109 випадків;
  • Харківська область — 10 833 випадки;
  • Івано-Франківська область — 10 187 випадків;
  • Рівненська область — 9 660 випадків;
  • Одеська область — 8 380 випадків;
  • Закарпатська область — 8 049 випадків;
  • Тернопільська область — 7 225 випадків;
  • Київська область — 6 192 випадки;
  • Волинська область — 5 828 випадків;
  • Вінницька область — 4 375 випадків;
  • Житомирська область — 3 678 випадків;
  • Хмельницька область — 3 100 випадків;
  • Дніпропетровська область — 2 697 випадків;
  • Чернігівська область — 2 286 випадків;
  • Запорізька область — 1 882 випадки;
  • Черкаська область — 1 894 випадки;
  • Сумська область — 1 858 випадків;
  • Донецька область — 1 627 випадків;
  • Миколаївська область — 1 581 випадок;
  • Полтавська область — 945 випадків;
  • Кіровоградська область — 854 випадки;
  • Херсонська область — 496 випадків;
  • Луганська область — 431 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, що Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

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