МОЗ оновило перелік країн «зеленої» та «червоної» зон

Міністерство охорони здоров’я оновило перелік держав «зеленої» та «червоні» зон. Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я.

До «червоної зони» увійшли Франція, Хорватія, Мальта, Румунія, Іспанія, Молдова, Ізраїль та інші.

Громадяни, які прибувають в Україну із країн так званої «червоної зони», повинні проходити 14-денну самоізоляцію. Втім завершити достроково її можна, отримавши негативний результат ПЛР-тесту.

Реклама партнерів

До «зеленої зони» увійшли Швейцарія, Росія, Австрія, Нідерланди, Бельгія, Португалія, Греція, Італія, Польща та інші.

Як відомо, з 1 серпня Україна змінила показники, за якими країни розподілятимуться в «зелену» та «червону» зони. Відтепер враховуватимуть два показники, при перевищенні яких буде відповідно віднесена країна до «червоної» або «зеленої» зони:

якщо приріст хворих за останні 14 днів перевищує такий приріст на території України;

якщо відсоток в тій чи іншій країні за останні 14 днів порівняно з минулими 14 днями буде більше ніж 30%.

Як повідомляв Львівський портал, для України свої кордони вже відкрили 42 країни світу. З їх переліком можна ознайомитися тут.

Зазначимо в Україні є інтерактивна мапа, де можна перевірити умови в’їзду чи транзитного проїзду.

Про те, як безпечно подорожувати під час пандемії, читайте тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.