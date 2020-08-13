Кордони для українців уже відкрили 42 країни, – МЗС

Наразі свої кордони для громадян України відкрили повністю або з певними умовами 42 країни світу. Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Громадське.

Упродовж минулого тижня кордони відкрили Вірменія, Буркіна-Фасо, Тоґо та Чад.

Залишають відкритими кордони, зокрема, Болгарія, Словенія, Мальдіви, ОАЕ, Ірландія, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Рико, Туреччина, Сербія, Албанія, Чорногорія, Хорватія, Білорусь, Велика Британія, США, Єгипет, Мексика, Туніс, Багамські острови.

В МЗС рекомендують перед поїздкою вивчити правила перетину кордону тої чи іншої країни. Це можна зробити на інтерактивній карті українського міністерства або на сайтах МЗС інших країн.

ЄС вже відкрив кордони для українців?

Україна не потрапила 30 липня до переліку «безпечних» для в’їзду країн. Перелік країн переглядатимуть через два тижні.

Це означає, що в’їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців:

тих, хто подорожує з метою навчання;

громадян, які подорожують через територію ЄС транзитом;

моряків, що прямують на корабель;

медиків й дослідників;

сезонних працівників;

висококваліфікованих працівників третіх країн, якщо їхня зайнятість необхідна з економічного погляду і робота не може бути відкладена або виконана за кордоном.

Критерії визначення третіх країн, жителям яких відкриють в’їзд до ЄС, включають, зокрема, епідеміологічну ситуацію і заходи стримування коронавірусу, до яких вдається країна, а також економічні та соціальні аспекти.

Так, наприклад, кількість нових випадків COVID-19 за останні 14 днів і на 100 тисяч жителів у країнах, з яких можуть дозволити в’їзд, має бути близькою до середнього показника по ЄС або нижчою. Саме за цим критерієм Україна не проходить до переліку «безпечних».

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