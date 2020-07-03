Як безпечно подорожувати під час пандемії COVID-19: поради фахівців

В Україні не спостерігається зниження темпів поширення COVID-19. Щодня фіксують нові випадки захворювання в кожному регіоні. Тому будь-які подорожі навіть в межах країни збільшують ризик зараження COVID-19. Відтак у Центрі громадського здоров’я розповіли, як безпечно подорожувати під час пандемії.

У ЦГЗ кажуть, що поки не існує достатньо даних, щоб можна було однозначно стверджувати, який спосіб подорожі є найбільш безпечним. Тому людям, які відправлять у подорож, радять дотримуватись загальних правил безпеки.

Зокрема, якомога частіше мийте руки під проточною водою з милом не менше 20 секунд.

«Особливо після відвідування громадських місць, доторків до поверхонь та після повернення з вулиці. Також: після туалету, кашлю та чхання, зняття засобів індивідуального захисту, перед прийомом їжі і завжди, коли відчуваєте, що руки забруднені», – кажуть у Центрі громадського здоров’я.

Якщо немає можливості помити руки, їх слід обробити антисептиком із вмістом спирту не менше 60%. Використовуйте достатню кількість антисептика, щоб кисті рук були повністю вкриті розчином (зазвичай це 3 мл).

«Збираючись у подорож, слід підготувати кишеньковий диспенсер з антисептиком для рук і протягом подорожі слідкувати, щоб він був заповнений. Уникайте доторків до очей, рота та носа немитими руками. Дотримуйтесь етикету кашлю. Кашляти та чихати слід лише у паперову серветку або згин ліктя, після чого варто обов’язково помити руки. Віддавайте перевагу безконтактним пристроям: способам оплати, автоматичним дверям тощо», – радять у ЦГЗ.

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Також фахівці наголошують та закликають уникати тісних контактів з людьми. Адже дотримання дистанції не менше 1 метра допомагає знизити ризик зараження. У місцях великого скупчення людей (автобусах, поїздах тощо), де дотримуватись дистанції дуже важко, необхідно використовувати маску так, щоб були покриті ніс та рот.

«Збираючись у подорож, слід підготувати достатню кількість масок, зокрема виготовлених самостійно. Маску слід змінювати щодві-три години, або коли вона стала вологою чи забруднилась. В спекотну погоду це може відбуватися швидше», – мовиться у повідомленні.

Крім цього слід уважно ставитись до того, куди ви викидаєте використані засоби індивідуального захисту та серветки. Вони можуть забруднювати навколишнє середовище. Викидати їх слід у спеціально обладнані для цього урни, а за відсутності – помістити в окремий пакет, який, за можливості, викинути в урну.

«Сумлінно дотримуйтесь вимог та рекомендацій перевізника, навіть, коли здається, що це створює додаткові незручності. Ці вимоги спрямовані на створення безпечних умов для пасажирів та персоналу. Надавайте перевагу пересуванню приватним авто. Це зменшить кількість контактів із людьми і зробить подорож безпечнішою. Водночас не слід забувати про ризики, які виникають під час зупинок на автозаправках, готелях тощо», – зазначають фахівці.

Не слід вирушати у подорож, якщо відчуваєте погіршення самопочуття, або у вас з’явилися підвищення температури тіла, нежить, біль в горлі, кашель, чи пройшло менше 14 днів з моменту контакту із випадком підтвердженого захворювання на COVID-19.

Також варто уникати подорожей людям, які у групі ризику: старші 60 років, ті, хто мають хронічні захворювання легень і серцево-судинної системи, цукровий діабет, ниркову недостатність, аутоімунні захворювання, імуносупресивні стани.

Нагадаємо, з 1 липня свої кордони для українських туристів відкрили п’ять країн. Інші залишаються зачиненими для Україні через нестабільну епідеміологічну ситуацію.

Зазначимо, за рішенням, ухваленим Радою ЄС 30 червня, зберігається загальна заборона на некритичні поїздки мешканців України до Євросоюзу. Проте з 1 липня все ж з’явиться можливість перетину кордону для окремих категорій українських громадян, а також громадян інших третіх країн.