ОБСЄ нарахувала на Донбасі більше 900 порушень за час «всеосяжного перемир'я»

Від початку всеосяжного перемир’я на Донбасі спеціальна моніторингова місія ОБСЄ станом на вечір 2 вересня зафіксувала 908 порушень режиму «тиші». Про це пише УП з посиланням на звіт СММ ОБСЄ від 3 вересня.

«Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 908 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях», – зазначають в ОБСЄ

За даними спостерігачів, йдеться зокрема про 152 вибухи, 2 невизначені боєприпаси, що пролетіли, і 13 освітлювальних ракет, а також 741 чергу та постріл.

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Як повідомляв Львівський портал, під час засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) 22 липня дійшли згоди щодо повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.

У Кремлі заявили, що Росія не є учасницею війни на Донбасі, тому не може гарантувати дотримання перемир’я бойовиками так званих «ДНР» і «ЛНР».

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