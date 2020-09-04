Громадський бюджет Львова-2021 становитиме 58 млн грн

Розмір Громадського бюджету у 2021 році становитиме 58 млн грн. Свої проєкти зможуть подавати не лише львів’яни, а й мешканці усіх населених пунктів Львівської ОТГ. Відповідні ухвали сьогодні, 4 вересня, прийняла сесія міськради Львова. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Громадський бюджет Львова у 2021 році становитиме 1,7% бюджету розвитку, тобто близько 58 млн грн.

Також наступного року подавати свої проєкти зможуть не лише львів’яни, а й мешканці всіх населених пунктів, якій увійшли до складу Львівської ОТГ:

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Великі Грибовичі, Збиранка, Малі Грибовичі (Грибовецька сільрада);

Гряда, Воля-Гомулецька (Грядівська сільрада);

Зашків, Завадів, Зарудці (Зашківська сільрада);

Лисиничі, Підбірці (Лисиничівська сільрада);

Малехів;

Рясне-Руське, Підрясне (Рясне-Руська сільрада).

Зазначимо, Громадський бюджет у Львові ввели у 2016 році. Його суть полягає у тому, що всі охочі можуть подавати на конкурс власні проєкти, а переможці, яких визначають голосуванням самих же львів’ян, отримують фінансування із міського бюджету.

За чотири роки Громадський бюджет здобув високий рівень зацікавлення у львів’ян. В 2019 році за кращі проєкти проголосували понад 103 тисячі мешканців, це на 50% більше у порівнянні з попереднім роком і уп’ятеро більше порівняно з 2016 роком.

Цьогоріч у Львові році реалізують 55 проєктів-переможців Громадського бюджету-2019. На них місто витратило 46,7 млн грн. Із детальним переліком переможців можна ознайомитися за цим посиланням.

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