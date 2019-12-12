Депутати затвердили проєкти-переможці Громадського бюджету-2020. Перелік

Сьогодні, 12 грудня, сесія міськради Львова затвердила перелік-переможців Громадського бюджету на 2020 рік. Впродовж наступного року у місті майже за 47 мільйонів гривень мають реалізувати 55 проєктів. «За» відповідну ухвалу проголосували 49 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Своїм рішенням депутати затвердили 55 проєктів, які реалізовуватимуть наступного року коштом бюджету Львова.

Серед переможців Громадського бюджету-2020 – 48 малих та 7 великих проєктів, тобто по вісім у кожному районі міста. Загальна вартість всіх проєктів становить 46,7 мільйона гривень.

Зазначимо, що кошторис одного проєкту довелося відкоригувати. Мова йде про придбання музичного інструменту марімба для музшколи №2. Його вартість зменшили із 3 до 1,2 мільйона гривень, оскільки у проєкті була вказана завищена сума.

Натомість завдяки зменшенню фінансування для марімби до переможців Громадського бюджету додали ще один медичний проєкт – №18 «Я хочу знову бігати – допоможи дітям з травмами». Він був наступним за кількістю голосів.

Затверджений перелік проєктів Громадського бюджету на 2020 рік виглядає так:

(Натисніть на зображення для збільшення)

Додамо, що голосування за проєкти Громадського бюджету Львова-2020 тривало з 1 по 15 листопада. Участь у ньому взяли 103 726 мешканців, що становить 13% всіх усіх зареєстрованих львів’ян.

Нагадаємо, Львівський портал писав про ідеї львів’ян, які претендують на перемогу у Громадському бюджеті-2020. Детальніше про них можна дізнатися тут.