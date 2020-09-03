Комплекс будівель дитячого психоневрологічного диспансеру у Львові продали за 40 млн грн

Львівська обласна рада продала комплекс будівель дитячого психоневрологічного диспансеру на вул. Драгоманова, 58, вул. Коцюбинського, 36 за 40 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОР.

Зазначається, що 3 вересня на «ProZorro» відбувся аукціон із продажу цього комплексу споруд, загальна площа яких складає 1800 кв м.

У підсумку – переможцем стало ТзОВ «Резерв Плюс», запропонувавши найвищу ціну – 40 000 300 грн, що складає 141,4% від стартової ціни (28 283 760 грн).

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У ЛОР наголошують, що умовами продажу передбачено збереження профілю діяльності (заклад охорони здоров’я) протягом двох років.

«Львівська обласна рада, маючи досвід проведення успішної приватизації, у тому числі й на платформі «ProZorro», скеровує виручені кошти від прозорого продажу майна на розвиток комунальних установ області, зокрема галузі охорони здоров’я», – наголосив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

Як повідомляв Львівський портал, Львівська обласна рада 11 лютого прийняла рішення реорганізувати Львівський обласний дитячий психоневрологічний диспансер шляхом приєднання його до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Вивільнені приміщення внаслідок цього вирішено продати шляхом аукціону.

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