ЛОР продасть комплекс будівель дитячого психоневрологічного диспансеру

Львівська обласна рада сьогодні, 11 лютого, під час сесійного засідання прийняла рішення реорганізувати Львівський обласний дитячий психоневрологічний диспансер шляхом приєднання його до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Вивільнені приміщення внаслідок цього вирішено продати шляхом аукціону. Про це з сесійної зали передає кореспондент Львівського порталу.

Як зазначив т.в.о. директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА Андрій Васько, таке рішення прийняли через те, що на попередньому сесійному засіданні депутати облради відмовились перетворювати дитячий психоневрологічний диспансер в комунальне некомерційне підприємство.

«Тому на сьогоднішній день єдиним шляхом, щоб НСЗУ побачила медпослугу диспансеру і змогла її оплатити є приєднання до однієї з медустанов, яка може контрактувати і має схожі види медпослуг», – зазначив посадовець.

При цьому він додав, що скорочення штату працівників є незворотнім процесом.

Як зазначив начальник управління майном спільної власності Львівської облради Віктор Кусий, станом на сьогодні на балансі психоневрологічного диспансеру перебуває комплекс будівель за адресами: вулиця Драгоманова, 58; вулиця Коцюбинського, 36. Загальна площа – 1800 м кв.

Він зауважив, що з огляду приєднання психоневрологічного диспансеру до медичного центру на вулиці Дністерській виникає питання щодо доцільного ефективного використання вивільнених приміщень.

Відтак було запропоновано комплекс будівель на Драгоманова та Коцюбинського виставити на приватизацію шляхом аукціону.

Як пообіцяв голова Львівської облради Олександр Ганущин, 25% від проведеного аукціону спрямують для Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, куди перейде дитячий психоневрологічний диспансер.

За відповідне рішення проголосувало 46 депутатів.

Раніше Львівський портал інформував, що Львівський обласний дитячий психоневрологічний диспансер хочуть реорагнізувати. А будівлю медустанови планують продати. А виручені кошти спрямувати на будівництво сучасного дитячого онкоцентру.

Додамо, що також хочуть реорганізувати обласний психоневрологічний диспансер, приєднавши до Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні.

Медики неодноразово протестували під Львівською облрадою, оскільки також переконані, що реорганізацію зініціювали через інтерес до приміщень диспансеру, який знаходиться на вул. Коциловського, 30 у Львові.

Детальніше про те, що чекає на обласний психоневрологічний диспансер, читайте у матеіралі Львівського порталу «Побічний ефект».