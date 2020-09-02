У Львові під час благодійного концерту збиратимуть гроші на лікування онкохворого хлопчика

Цієї неділі, 6 вересня, у Львові на площі Ринок відбудеться благодійний концерт на підтримку 4-річного Максимка Федаша, у якого діагностували рак 4-ї стадії.

Як інформують організатори, благодійний концерт відбуватиметься на площі Ринок з 13 до 20 год. Під час нього збиратимуть кошти на лікування хлопчика.

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Як повідомляв Львівський портал, 4-річному Максиму Федашу поставили діагноз: «атипова тератоїдна-рабдоїдна пухлина 4-ї стадії». Комп’ютерна томографія показала, що в спинний мозок пішли метастази. Лікарі у Барселоні погодилися прооперувати хлопчика, але для цього потрібно понад 200 тисяч євро, яких у родини хворого малюка нема. Тому батьки дуже просять усіх небайдужих допомогти врятувати життя їхнього сина.

Реквізити для допомоги

ПриватБанк: 4731 1856 1970 6614 (гривні), 4149 4993 7074 0795 (гривні), 4731 1856 1970 6622 (долар), 4731 1856 1970 6630 (євро). Федаш Галина Михайлівна (мама)

IBAN : GB93 REVO 0099 7057 3912 65. Lesia Sobol (тітка).

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