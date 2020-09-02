Школярів можуть відправити на додаткові канікуили через місцеві вибори

У зв’язку з проведенням місцевих виборів, які заплановані на 25 жовтня, школярів можуть відправити на невеликі позапланові канікули. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНІАН.

За словами Степанова, зараз МОЗ спільно з ЦВК розробляє механізм, як в умовах пандемії COVID-19 провести вибори комфортно і безпечно.

«Нам ще потрібно декілька днів, щоб ми з ЦВК покроково, до дрібниць все відпрацювали. Якщо ви питаєте про школи, то ми вже розуміємо, що потрібно буде робити додаткові невеликі канікули, щоб у той час, коли буде засідання комісій і підрахунок голосів…, треба зробити, щоб наші діти не навчались в школі», – додав він.

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Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться в останню неділю жовтня – 25 жовтня. Голосувати українці будуть в умовах карантину. В РНБО вже заявили, що ці вибори будуть «одні із найскладніших за весь час незалежності». Офіційно виборча кампанія в Україні стартує 5 вересня.