Ректору Львівського ветуніверситету присвоїли звання доктора польського природничого університету

Ректору Львівського ветуніверситету присвоїли звання Почесного доктора Люблінського природничого університету. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Зенононовича Ґжицького.

З нагоди присвоєння титулу Doktor Honoris Causa ректору ЛНУВМБ імені С.З.Ґжицього, професору Володимиру Стибелі відбувся телеміст між Природничим університетом у м.Любліні (Польща) і Львівським національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій.

Треба зазначити, що ця подія за звичних обставин мала б відбутися у Люблінському природничому університеті, однак через світову пандемію COVID -19, закриті кордони і невизначеність подальшої ситуації із захворюванням відбулася завдяки телемосту.

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Ректор Люблінського природничого університету Зігмунд Літвінчук розповів, що історія їхнього вишу, як і всіх польських природничих і ветеринарних університетів, розпочалась з відділу ветеринарної медицини у Львівському університеті. Тому Люблінський природничий університет, зокрема ветеринарний факультет, є спадкоємцем інтелектуального та наукового доробку довоєнного періоду нашого університету.

Він також зазначив, що добра співпраця між обома вишами допомогла університетам отримати й освоїти європейський грант майже на 1.5 млн грн, а відносини між ветеринарними факультетами сприяють дружньому спілкуванню між вченими та обміну науковими досягненнями.

Треба зазначити, що звання Doktor Honoris Causa, яке високо цінується у Європі, у галузі ветеринарної медицини, приблизно за останніх 80 років, було вперше присвоєно професору з України, ректору нашого університету Володимиру Стибелю. Для ректора, професора Володимира Стибеля. це вже друге визнання з боку польських вчених. Перший титул Почесного професора Вроцлавського природничого університету ректор отримав у 2018 році.

Ректор університету Володимир Стибель зазначив, що вдячний за це високе звання, яке він вважає визнанням заслуг всього колективу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького. На знак подяки він передав картину із зображенням площі Галицької у м.Львові до музею Люблінського університету зі словами: «Знаю, що у вашому університеті є традиція коли номінанти дарують художні твори мистецтва до вашого музею. Отож передаю цю картину до вашого музею, як частинку серця нашого Львова». Він висловив сподівання на подальшу добру співпрацю, особисті зустрічі і спільні наукові відкриття між вченими і студентами обох університетів.