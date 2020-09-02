МОЗ нагадує студентам про правила безпечного проживання у гуртожитках в умовах пандемії COVID-19

Міністерство охорони здоров’я нагадує студентам про правила безпеки в умовах пандемії COVID-19 під час проживання у гуртожитках.

«Захисти себе від COVID-19 у гуртожитках – будь відповідальним студентом», – наголошують у МОЗ в опублікованій інфографіці.

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Раніше т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявляв, що освітній процес у закладах вищої освіти розпочнеться з 1 вересня для старших курсів, з 15 вересня – для першокурсників бакалаврату та магістратури. Навчання стартує відповідно до рішення Державної комісії ТЕБ та НС щодо розподілу країни на 4 зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу терміни проведення ЗНО та вступної кампанії змістилися. Крім цього Верховна Рада дозволила випускникам окупованих територій вступати до будь-якого українського вишу, не складаючи ЗНО.

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