Очільник Міносвіти назвав дві дати початку навчання у ВНЗ

Освітній процес у закладах вищої освіти розпочнеться з 1 вересня для старших курсів, з 15 вересня – для першокурсників бакалаврату та магістратури. Про це на засіданні Спілки ректорів вищих навчальних закладів України сказав т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Укрінформ.

«Освітній процес починатиметься з 1 вересня для старших курсів, з 15 вересня рекомендовано починати для тих, хто вступив на перший курс, і для магістратури. Але заклад вищої освіти може прийняти (рішення про початок навчального процесу, – ред.) з будь-якої (дати, – ред.), це є», – сказав Шкарлет.

Він додав, що освітній процес розпочинатиметься відповідно до рішення Державної комісії ТЕБ та НС , відповідно до розподілу країни на 4 зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Так, згідно з постановою, що ухвалив уряд, навчальний процес не може проводитися, якщо регіон, де розташований виш, знаходиться в червоній зоні.

Шкарлет також поінформував, що вступники вже створили близько 90 тисяч електронних кабінетів для вступу на бакалаврат і приблизно 20 тисяч електронних кабінетів для вступу на магістратуру.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 серпня стартувала вступна кампанія до закладів вищої освіти. Створення електронних кабінетів триває з 1 по 22 серпня, прийом заяв на бюджетну форму навчання з 13 по 22 серпня.

Як повідомляв Львівський портал, з 1 серпня в Україні стартувала вступна кампанія до закладів вищої освіти.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу терміни проведення ЗНО та вступної кампанії змістилися. Крім цього Верховна Рада дозволила випускникам окупованих територій вступати до будь-якого українського вишу, не складаючи ЗНО.

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