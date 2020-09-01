Дерибан комунального майна Львова. Адвокату-фігуранту справи обрали запобіжний захід

У Львові суд обрав запобіжний захід адвокату, якого підозрюють в організації систему з привласнення майна, що належить місту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

«Учора, 31 серпня 2020 року, Шевченківський районний суд м. Львова обрав для фігуранта, підозрюваного у організації шахрайства та легалізації майна, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 650 тис. грн, який прокурори оскаржуватимуть», – мовиться у інформації прокуратури.

Зазначається, що з початку літа він ухилявся від явки до суду. Стосовно інших епізодів злочинної діяльності триває досудове розслідування.

Реклама партнерів

Як відомо, за версією слідства, упродовж 2016 року адвокат організував систему з привласнення майна, що належить місту. Схема полягала у створенні неіснуючих актів на право власності, датованих ще 1999 та 2000 роками, зокрема, на нежитлове приміщення площею 258,9 кв.м, що на вулиці Жовківській у м. Львові, вартістю понад 1,8 млн грн та земельної ділянки площею 50 соток на вулиці Біберовича, вартістю понад 4,5 млн грн. Насправді вказане майно ніколи з власності міста не вибувало. Загальна сума збитків у провадженні понад 6,4 млн грн.

Правоохоронці затримали адвоката 30 серпня. У червні слідчі за процесуального керівництва прокуратури Львівської області повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 (використання підробленого документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб) ККУ, ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) ККУ та ч.3 ст.27, ч.2 ст.209 (легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб) ККУ. У разі доведення вини адвокату загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.