У Львові адвокат привласнив майно, що належить місту

Головна прокурорка Львівщини Ірина Діденко підписала підозру адвокату, який у 2016 році організував систему з привласнення майна, що належить Львову. Про це прокурорка написала на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

За версією слідства, впродовж 2016 року адвокат організував систему з привласнення майна, що належить місту. Наразі приміщення вдалося повернути. Загальна сума збитків у провадженні – понад 6,4 млн грн.

Схема полягала у створенні неіснуючих актів на право власності, датованих ще 1999 та 2000 роками, зокрема, на нежитлове приміщення площею 258,9 кв.м, що на вулиці Жовківській у м. Львові, вартістю понад 1,8 млн грн та земельної ділянки площею 50 соток на вулиці Біберовича, вартістю понад 4,5 млн грн. Насправді, вказане майно ніколи з власності міста не вибувало.

«Після чого, у змові із двома знайомими, «призначали» їх керівниками фірми, на яку реєстрували майно. Задля легалізації, відчужили земельну ділянку за 300 000 доларів США добросовісному набувачу, а приміщення, під видом благодійності, передали громадській організації задля подальшого відчуження вже від її імені», – зазначила Ірина Діденко.

Також прокурорка додала, що один із учасників групи наприкінці минулого року засуджений. Він розкаявся та вирішив сприяти слідству. Тому прокурором з ним укладено угоду про визнання винуватості.

Наразі вдалось зібрати достатньо доказів для притягнення до відповідальності і організатора – адвоката та ще одного співучасника. Адвокату інкриміную організацію підроблення документів, шахрайства в особливо великих розмірах та легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом. Співучаснику – виконання цих злочинів. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.