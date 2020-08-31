Від ускладнень COVID-19 померла завідувачка дитячого садочку Львова

У неділю, 30 вересня, від ускладнень коронавірусної хвороби померла завідувачка дитячого садочку № 163 Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Жінка перебувала на лікарняному з середини липня, тож не контактувала з жодним працівником чи відвідувачем дитячого садочку після відкриття.

«Ми закрили дитячі садочки на карантин ще в березні місяці. З того часу по 16 липня включно вони не працювали. Завідувачка ЗДО № 163 захворіла близько 10 липня, тож з того часу на роботу не виходила, в контакті ні з ким не перебувала: ні з працівниками, ні з дітьми. Весь цей час вона перебувала в лікарні», – розповіла начальниця відділу освіти Галицького і Франківського районів Львова, в.о. начальника управління освіти ЛМР Леся Васюта.

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Нагадаємо, з 29 серпня, у Львові дитячий садок № 135 закрили на 2 тижні через підтвердження коронавірусу в одного з працівників закладу.

Зазначимо, станом на сьогодні 5 дитячі садочки міста є закритими, проте 4 з них незабаром знову розпочнуть свою діяльність. Так, садочки № 92, № 125 та № 129 відкриються із 1 вересня, а садочок № 1 — із 4 вересня.