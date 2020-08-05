ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові через COVID-19 закрили вже чотири дитсадки

Соломія Головіна

|

У Львові тимчасово не працюють ще два дитячі садки через виявлений у працівників коронавірус. Відтак, станом на 5 серпня в місті закриті чотири ДНЗ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Так, освітній процес призупинено у дитячому садочку № 1. Там виявили коронавірус у працівника кухні. Заклад буде зачиненим до 16 серпня.

«Також ПЛР-тест здав працівник садочка № 129. Результату ще немає, проте в ньому вже призупинено освітній процес до 18 серпня включно», – розповіла начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

Нагадаємо, попередньо в місті вже призупинили роботу дитячого садка № 12 (до 11 серпня включно) та дитячого садка № 92 (до 16 серпня включно). Всі працівники та вихованці цих закладів дошкільної освіти мають перебувати на самоізоляції.

Як відомо, 13 липня обласна комісія ТЕБ і НС дозволила на Львівщині відновити роботу дитячих садочків. Детальніше про те, яки вони запрацювали після чотирьох місяців вимушеного карантину, читайте у матеріалі «Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей
Анастасія ПИЖ
Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей

Як у розвинених країнах ЄС,  рівень життя українського суспільства багато в чому залежить від проєктів та ініціатив, які...

Непотрібна спадщина: чи дочекається вілла «Люсія» порятунку?
Наталя ДУЛЯБА
Непотрібна спадщина: чи дочекається вілла «Люсія» порятунку?

Незважаючи на те, що ОСББ «Свєнціцького-16» через суд скасовує статус пам’ятки архітектури, який присвоїли львівській ві...

Митрополичі сади: стежками Андрея Шептицького
Ольга ДЕНИСЯКА
Митрополичі сади: стежками Андрея Шептицького

Днями Львівщина відзначала 155 річницю від дня народження митрополита Андрея Шептицього. З цієї нагоди відбулась низка с...

Подорож у тропічний рай: як біля Львова вирощують банани, папаю та маракуйю
Вероніка РОЙ
Подорож у тропічний рай: як біля Львова вирощують банани, папаю та маракуйю

Ви, мабуть, переконані, що екзотичні фрукти, банани, лимони, гранати, лайм, ростуть десь далеко від України у теплих кра...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...