У Львові через COVID-19 закрили вже чотири дитсадки

У Львові тимчасово не працюють ще два дитячі садки через виявлений у працівників коронавірус. Відтак, станом на 5 серпня в місті закриті чотири ДНЗ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, освітній процес призупинено у дитячому садочку № 1. Там виявили коронавірус у працівника кухні. Заклад буде зачиненим до 16 серпня.

«Також ПЛР-тест здав працівник садочка № 129. Результату ще немає, проте в ньому вже призупинено освітній процес до 18 серпня включно», – розповіла начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

Нагадаємо, попередньо в місті вже призупинили роботу дитячого садка № 12 (до 11 серпня включно) та дитячого садка № 92 (до 16 серпня включно). Всі працівники та вихованці цих закладів дошкільної освіти мають перебувати на самоізоляції.

Як відомо, 13 липня обласна комісія ТЕБ і НС дозволила на Львівщині відновити роботу дитячих садочків. Детальніше про те, яки вони запрацювали після чотирьох місяців вимушеного карантину, читайте у матеріалі «Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків».

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