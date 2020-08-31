В Україні знову виявили понад 2 тисячі випадків COVID-19 за добу

Станом на ранок 31 серпня в Україні коронавірус діагностували 121 215 людям. За останню добу виявили 2141 нового хворого. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

COVID-19 заразились уже 121 215 українців. За останню добу цей вірус діагностували ще 2141 людині.

Побороти недугу зуміли 57 114 пацієнти (+380 за добу), втім від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 2557 людей (+30 за добу).

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Коронавірус виявили у:

Львівська область — 14 510 випадків;

м. Київ — 13 370 випадків;

Чернівецька область — 10 303 випадки;

Рівненська область — 9182 випадки;

Івано-Франківська область — 9179 випадків;

Харківська область — 9076 випадків;

Закарпатська область — 7516 випадків;

Одеська область — 7283 випадки;

Тернопільська область — 6014 випадків;

Київська область — 5669 випадків;

Волинська область — 5471 випадок;

Вінницька область — 3993 випадки;

Житомирська область — 3302 випадки;

Хмельницька область — 2481 випадок;

Дніпропетровська область — 2349 випадків;

Чернігівська область — 1894 випадки;

Запорізька область — 1596 випадків;

Черкаська область — 1573 випадки;

Сумська область — 1470 випадків;

Донецька область — 1418 випадків;

Миколаївська область — 1252 випадки;

Кіровоградська область — 814 випадків;

Полтавська область — 789 випадків;

Херсонська область — 396 випадків;

Луганська область — 315 випадків.

Зазначимо, що Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

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