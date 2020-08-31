В Україні знову виявили понад 2 тисячі випадків COVID-19 за добу

Станом на ранок 31 серпня в Україні коронавірус діагностували 121 215 людям. За останню добу виявили 2141 нового хворого. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
COVID-19 заразились уже 121 215 українців. За останню добу цей вірус діагностували ще 2141 людині.
Побороти недугу зуміли 57 114 пацієнти (+380 за добу), втім від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 2557 людей (+30 за добу).
Коронавірус виявили у:
- Львівська область — 14 510 випадків;
- м. Київ — 13 370 випадків;
- Чернівецька область — 10 303 випадки;
- Рівненська область — 9182 випадки;
- Івано-Франківська область — 9179 випадків;
- Харківська область — 9076 випадків;
- Закарпатська область — 7516 випадків;
- Одеська область — 7283 випадки;
- Тернопільська область — 6014 випадків;
- Київська область — 5669 випадків;
- Волинська область — 5471 випадок;
- Вінницька область — 3993 випадки;
- Житомирська область — 3302 випадки;
- Хмельницька область — 2481 випадок;
- Дніпропетровська область — 2349 випадків;
- Чернігівська область — 1894 випадки;
- Запорізька область — 1596 випадків;
- Черкаська область — 1573 випадки;
- Сумська область — 1470 випадків;
- Донецька область — 1418 випадків;
- Миколаївська область — 1252 випадки;
- Кіровоградська область — 814 випадків;
- Полтавська область — 789 випадків;
- Херсонська область — 396 випадків;
- Луганська область — 315 випадків.
Зазначимо, що Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.
Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.
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Ольга Денисяка